Carlos Zambrano habla sobre cómo se lleva con Hernán Barcos

Carlos Zambrano fue consultado sobre cómo es la relación que tiene con Hernán Barcos y no dudó en responder.

El aún defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, rompió el silencio sobre los rumores que rodeaban su relación con el goleador extranjero histórico del equipo, Hernán Barcos, admitiendo que sí hubo una discusión verbal durante la temporada 2023. En una entrevista con el programa Desmarcados, Zambrano negó cualquier problema persistente y atribuyó las especulaciones a terceros.

“La relación fue muy normal. La gente siempre especuló que había problemas con él, pero no tengo ningún problema con él. No me importa la vida de nadie, yo estoy en mi mundo. Si tengo que sumarle al grupo, voy a sumar, pero restarle nunca”, aclaró el ‘León’.

A pesar de confirmar la disputa, Zambrano destacó que no afectó su trato con Barcos y que todavía mantienen una comunicación normal a través de las redes sociales. El jugador de Alianza Lima enfatizó la importancia de resolver los conflictos cara a cara y no a través de mensajes.

En cuanto a su futuro en el fútbol, Zambrano reveló que está en negociaciones con varios clubes, aunque la complicación económica con Alianza Lima dificulta la concreción de un acuerdo. El Liverpool de Montevideo aparece como la opción más probable, y Zambrano confirmó que su agente está en conversaciones con el club uruguayo.

“Aún siguen hablando, vamos a ver lo que pasa. Yo llegué a Alianza con una idea, pero lamentablemente no se pudo completar los dos años de contrato que tuve. Todavía me debo a ellos y tengo que seguir a las órdenes. Yo quiero estar, pero los dirigentes tomaron la decisión de no contar conmigo”, expresó Zambrano.

El ‘Káiser’ cerró la entrevista expresando su disposición a regresar a Alianza Lima si así lo requieren y reiteró su respeto por el equipo a pesar de la decisión de no renovar su contrato.