Carmona: “Es un punto que nos ayuda por la dificultad del rival”

Giancarlo Carmona, jugador de Cantolao, resaltó el empate de visita ante Alianza Lima que los ayuda en su búsqueda de dejar los últimos lugares de la tabla. Alianza y Cantolao empataron sin goles en Matute. Un punto que el Delfín obtuvo tras un correcto encuentro disputado.

“Fue un partido duro como lo habíamos pensado. Sabíamos que Alianza tenía toda la presión de ganar, que se iban a desesperar. Que la gente iba a presionar un poco, entonces teníamos que mantener el arco en cero, que era la primera consigna. Tuvimos llegadas claras que no las pudimos concretar, pero tampoco ellos”, comentó Carmona en Radio Ovación.

El defensa del Delfín explicó que jugaron con la presión del rival. “Hemos estudiado toda la semana en Alianza. Sabíamos que, si en el primer tiempo no concretaban algún gol, en el segundo con la presión de la gente y la presión de ganar, iban a tratar de buscar de muchas formas y llenarnos de centros”.

PUNTO QUE SUMA:

Carmona no tuvo quejas contra el arbitraje. “Fue un partido picante, muchas faltas no cobradas. Yo sentí en algún momento que la balanza se inclinaba un poco. Sabemos lo que es Alianza de local y el peso que tienen. Los árbitros se equivocan, sería injusto si digo que no tuvo una buena actuación”.

EL ONCE DE AMBOS EQUIPOS:

Alianza Lima: Angelo Campos; Christian Ramos, Yordy Vílchez, Gino Peruzzi, Ricardo Lados; Josepmir Ballón, Cristian Benavente, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Hernán Barcos, Wilmer Aguirre.

Cantolao: Christian Limousin; Robinson Alzamora, Alonso Tamariz, Giancarlo Carmona, José Ramírez, Jhamir D’Arrigo, Carlos Uribe, Jesús Castillo, José Manzaneda, Diego Morales, Bryan Reyna.