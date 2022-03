Carranza: “Hubo mala suerte y no se dio el resultado”

José Luis Carranza, ex jugador e ídolo de Universitario de Deportes, habló luego de la eliminación del cuadro merengue de la Copa Libertadores

No pudo. José Luis Carranza, ex jugador e ídolo de Universitario de Deportes, habló luego de la eliminación del cuadro merengue de la Copa Libertadores. El cuadro merengue no pudo llevar su superioridad al marcador y fue incapaz de remontar el 2 – 0 de la ida, quedando eliminado del certamen internacional.

El Puma dijo lo siguiente sobre el desempeño de la U en la Libertadores: “El fútbol es esto, es de resultados, el equipo jugó, se entregó, se vio a todos con ganas hasta el último pero hubo mala suerte y no se dio el resultado. Desgraciadamente perdimos la clasificación”.

En ese sentido, añadió que el arquero fue fundamental en el compromiso: “El arquero de Barcelona tapó muy bien, tiene jugadores jóvenes, con condición, de buena técnica y lo demostraron. Jugaron bien y se encontraron con un equipo que buscaba el resultado, perdimos muchas ocasiones y no se dio”.

LA U QUEDÓ FUERA DE LA COPA

Álvaro Gutiérrez, técnico de la U, elogió el juego de su equipo: “Nos faltó el poder anotar para que el partido se pudiera abrir, eso hubiera sido una inyección anímica para nosotros. Generamos muchas ocasiones de gol pero la estrategia de ellos al quedar con uno menos y estar cerrados en su área hizo que no hubieran muchos espacios para tener jugadas claras”.

Por último, reveló que buscó con el ingreso de Novick: “La idea mía era ponerlo (a Hernán Novick) no más de veinte minutos, solo si era necesario. Al jugar con uno menos el Barcelona, pensé que iba a tener más espacios, por eso lo puse un poco más, sabiendo que arriesgaba un poco más”.