Carrillo: “Paolo, Vargas, Farfán y Claudio son jugadores top que ha tenido el Perú”

La culebra habló de su relación con estos jugadores a lo largo de los años.

El seleccionado nacional André Carrillo habló de la época de los ‘4 fantásticos’ de la selección peruana: Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero. La ‘Culebra’ los elogió y señaló que jamás se compararía con ello.

“Paolo, El “Loco”, Jefferson y Pizarro son los top que ha tenido Perú. Yo soy consciente de que yo no me acerco a ellos, como que esos 4 los veo distintos. Son diferentes, yo no me igualo a ellos. No quiero ni compararme a ellos, ni mucho menos pero a esos 4 yo los veo como una referencia del fútbol peruano”.

Comentó la culebra al programa de Youtube ‘La Lengua’

Por otro lado, Carrillo se refirió a su gol marcado en el mundial de Rusia 2018. “Fue un gol en el Mundial, pero no lo disfruto como la gente. No es como que diga: ‘wow, metí un gol en el Mundial’. No es que me agrande con un gol en el Mundial. Claro que quedará marcado y grabado porque Perú no iba al Mundial hace mucho”.

Sin embargo, recalcó que no fue su mejor partido. “Me acuerdo que en ese partido (contra Australia) no hice un buen partido. Quizás fue por el gol. De hecho, fue el peor partido que jugamos. Nos atacaron por todos lados”

Finalmente, regresando al tema de los ‘4 fantásticos’, dicho apelativo super heroico iba a quedar como un apodo simpático para levantar la moral de nuestros ídolos. Lamentablemente, no se pudo clasificar al Mundial y tuvimos que esperar 4 años más para lograr la clasificación.