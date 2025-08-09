¡CARRILLO SERÁ OPERADO!

Sufrió lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo.

El buen momento de André Carrillo en Corinthians se verá interrumpido por una lesión. El atacante peruano se retiró sentido en el triunfo 2-0 sobre Palmeiras por la Copa de Brasil, resultado que aseguró la clasificación del ‘Timao’. Un día después, el club informó que la ‘Culebra’ sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo.

De acuerdo con el parte médico oficial, Carrillo será sometido a una operación en los próximos días, por lo que su tiempo de recuperación es incierto. Esto lo dejará fuera de varios compromisos del Brasileirao y genera preocupación en la selección peruana, ya que su presencia en la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026 está en duda.

El técnico Óscar Ibáñez lo tenía entre sus convocados habituales, pero la falta de una fecha estimada de regreso complica su inclusión. La baja de Carrillo supone un golpe para Corinthians, donde había mostrado regularidad y buenas actuaciones en las últimas semanas, consolidándose como una pieza importante en el esquema del equipo brasileño. Sumada a la baja de Memphis Depay, otro de las estrellas del equipo, el ‘Timao’ tendrá muy complicado mantener el ritmo que tenía en esta parte de la campaña.