Caruso Lombardi: “Si Messi no se aguanta los silbidos que se ponga una verdulería”

Ricardo Caruso Lombardi, ex entrenador del fútbol argentino, habló sobre Messi y criticó la reacción de Marcelo Gallardo en un partido de River

Caruso dijo lo siguiente: “Lo silban y después lo aplauden. Hizo el gol, la metió en el ángulo y lo van a aplaudir. Y bueno, tenemos que estar acostumbrados, a mí me putearon en todas las canchas. Es parte del juego. Si no puede acostumbrarse a eso no puede dedicarse al fútbol, que se dedique a estar en una verdulería o estar con las clientas nada más. Si vos te dedicás a esta profesión, bancatela, ¿qué vas a hacer?”.

El entrenador también apuntó contra Marcelo Gallardo: “Si reacciono como Gallardo estoy en Ezeiza, pero en la cárcel de Ezeiza. Olvidate. Le tiró el manotazo porque vio que le picaba antes y la impotencia hizo que le tirara el manotazo. Es una cosa muy simple, no lo tendría que haber hecho, pero le nació hacerlo y Gallardo tiene todo perdonado y tiene una espalda más grande que la del Increíble Hulk”.

¿Qué pasó con Gallardo?:

Promediando el segundo tiempo, el Muñeco se calentó fuerte con el lateral derecho de River luego de que no llegara a controlar un cambio de frente. Se lo reprochó con un correctivo a la pasada en la espalda. “¡Que no pique, que no pique!”, repitió un par de veces mientras el jugador volvía a su posición.

En ese sentido, Gallardo se disculpó con el jugador Herrera por la reacción: “Me la agarré con el pobre de Herrera, que es más bueno… La verdad es que la tendríamos que haber pasado de otra manera y no la pasamos bien. Hay una cuestión de vivir el partido así, sabía que iba a picar y se iba a ir, veía venir la pelota y estaba cantado”.