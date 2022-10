Castillo: “Me resbalé, no cometí falta y me mostraron la amarilla”

Jesús Castillo, volante de Sporting Cristal, se perderá la primera semifinal del torneo ante FBC Melgar en Arequipa. Los celestes sueñan con llegar nuevamente a la final

Jesús Castillo, volante de Sporting Cristal, se perderá la primera semifinal del torneo ante FBC Melgar en Arequipa. Los celestes sueñan con llegar nuevamente a la final. Líderes por quinta vez consecutiva del acumulado, los de Roberto Mosquera quieren imponerse al León del Sur en su fortín.

“Fue un partido importante como todos, veníamos de una racha positiva, luego nos tocó perder y sabíamos que teníamos que ganar para ir a la semifinal. Tenemos que pensar ahora en Melgar”, sostuvo en conferencia de prensa.

Sporting Cristal tenía la obligación de ganar y lo hizo con contudencia por 4-0 ante ADT de Tarma, en el estadio Alberto Gallardo. Si bien no pudo ganar el Torneo Clausura, que fue a parar a las manos de Alianza Lima, logró terminar en el primer lugar de la Tabla Acumulada para conseguir su boleto a los ‘play off’ contra el Melgar.

Los celestes ahora deberán superar al equipo de Pablo Lavallén. De superar dicha instancia, jugarán ante Alianza Lima la gran final del campeonato. El epilogo de la Liga 1 – 2022 cada vez está más cerca.

Luego aseguró: “Me resbalé, no cometí falta, pero me mostraron la amarilla y me perderé la primera semifinal, pero seguiré preparándome para pelear el puesto. Siempre estoy dispuesto a jugar y hacer lo que me pida el comando técnico. Me preparo siempre para apoyar al equipo.”

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo; Horacio Calcaterra, Leandro Sosa, Jesús Castillo, Nilson Loyola; Diego Buonanotte, Joao Grimaldo y Joffré Escobar.

Carlos A. Mannucci: Steven Rivadeneyra; Mathias Llontop, Nicolas Oliveira, Jhon Narvaez; José María Inga, Gustavo Viera, Joazhiño Arroé, Lucas Rodríguez; José Rivera, Diego Chávez, Matias Succar.