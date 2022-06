Cavani: “Nunca subestimo ningún tipo de Liga. El fútbol es lindo”

Delantero uruguayo, se despide del Manchester United con sentidas palabras para el equipo, donde anotó 19 goles en 53 partidos.

Edison Cavani, delantero uruguayo, viene manejando algunas opciones para continuar su carrera la siguiente temporada.

“Nunca subestimo ningún tipo de liga. El fútbol es lindo cuando lo vives con pasión. En los Mundiales veo jugadores que compiten en Sudamérica y rinden bien. Lo importante para mí es jugar”.

Aseguró para un medio español.

“Me han respetado mucho desde el primer momento. Me voy con una imagen feliz de ese cariño, pero también con un sabor amargo, porque me hubiese gustado dar más y estar más presente este año”, sostuvo.

El delantero lamentó sus problemas de salud. “Las lesiones no me permitieron jugar con regularidad, pero quiero agradecerles de corazón, porque me han tratado con mucho cariño”, insistió.

Ahora mismo Cavani no tiene contrato. Es libre de recalar en cualquier club del mundo que le ofrezca las mejores condiciones. Los rumores lo ubican en variedad de destinos: Estados Unidos, España, China, México. Cabe señalar que Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal podría ser los siguientes destinos del atacante, quien tampoco descarta jugar en una liga sudamericana.