¡CELESTES CONTRA PABLISTAS!

Cristal recibe a Juan Pablo II, a la 1 de la tarde, a puertas cerradas y sin público en el Gallardo.

El debut de Paulo Autuori en el estadio Alberto Gallardo será en silencio. Sporting Cristal enfrentará a la 1 de la tarde a Juan Pablo II en el coloso del distrito de San Martín por la fecha 10 del Torneo Apertura. Hace unos días, la FPF sancionó al club cervecero con dos fechas sin público y una multa de 20 UIT por los ataques racistas que sufrió el preparador de arqueros de Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo.

De esta forma, el estreno de Paulo Autuori en el Torneo Apertura será a puertas cerradas. Los celestes llegan con la tarea de levantar cabeza tras perder ante el cuadro churre en la fecha 9 y empatar 2-2 con Cerro Porteño a nivel internacional.

Lee también:

Por lo cual, todo indica que Paulo Autuori no movería su once que empleó ante Cerro Porteño en Asunción, con el objetivo de consolidar su esquema inicial y sabiendo que no tiene que reservar jugadores al tener descanso en la próxima fecha 11 del Torneo Apertura 2025. Por su parte, el cuadro de Agustín Lozano llega descansado, después de sumar tres puntos ante Alianza Atlético, y ahora buscará dar el ‘golpe’ ante el cuadro cervecero.