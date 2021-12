César Gonzáles’: “Vargas merece una despedida digna”

‘Chalaca’ Gonzáles, descubridor de Juan Vargas y ‘Kukín’ Flores, manifestó que el “Loco” merece una despedida digna

Salió con todo. César “Chalaca” Gonzáles expresó que Juan Manuel Vargas merece una despedida digna en Universitario de Deportes. El ex entrenador aseguró que no le gustó que Gregorio Pérez haya dicho que el ‘Loco’ es un jugador retirado y no tiene espacio en la ‘U’.

“Chalaca” habló sobre la situación de Vargas: “Lamentablemente, el retiro del ‘Loco’ Vargas ha sido medio oculto, entre bambalinas y pienso que él no merecía un retiro así. Por todo lo que Juan Manuel le dio a la ‘U’ merece un partido de despedida. De repente no en un campeonato pero sí una salida digna del fútbol”.

Además, Chalaca cuestionó lo dicho por Gregorio Pérez con respecto a Juan Vargas: “Otra de las cosas que me ha molestado fueron las declaraciones del técnico uruguayo Gregorio Pérez, quien dijo que Vargas ya es un jugador retirado y que no tenía espacio en Universitario. A Juan Manuel se le puede preparar para hacerle una despedida porque se lo merece ya que se entregó íntegramente a Universitario“.

CON RESPECTO A YURIEL CELI:

Por otra parte, el ex entrenador de Pacifico FC se refirió a la situación actual de Yuriel Celi: “Yo tuve a ‘Kukín’, creo que con Celi se perdió la oportunidad de enviarlo a Europa o al extranjero. Pudo irse a Argentina, Él no va a terminar su proceso de formación en el Perú. Acá va a terminar mal. No lo conozco tanto. De todos modos, si Celi no va al extranjero, no creo que acabe como ‘Kukín’, pero sí como Reimond Manco”.