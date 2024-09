¡César Vallejo lanza un fuerte anuncio de extorsión!

César Vallejo, dio a conocer que tres jugadores vienen siendo extorsionados.

Este fin de semana, César Vallejo, se medirá ante un débil Unión Comercio en el Estadio Mansiche de Trujillo y, días antes del mencionado encuentro, la directiva tomó la decisión de hacer de público conocimiento que tres de sus jugadores vienen siendo extorsionados con el fin de amañar el partido.

El tema de la mafia de apuestas es poco mencionado en nuestro país pero, nosotros, no podemos ser ajenos a lo que pasa en nuestra sociedad. Seguramente no será la primera, ni la última vez que suceda pero, en Trujillo, no aguantaron más la situación e hicieron público todo esto mediante un tajante comunicado.

En dicha misiva en redes sociales, anuncian el hecho que vienen viviendo sus jugadores y ponen en claro su postura de estar totalmente en contra de lo que viene pasando e intentan salvaguardar a sus muchachos e invitan a la FPF a meterse de lleno en el hecho e investigar el caso con el fin de acabar con esto.

A su vez, dan a conocer a su afición entera que, por su parte, ellos saldrán al campo a luchar por los tres puntos como corresponde y que jamás darán su brazo a torcer, ya que, tiene principios y ética muy marcadas como institución. Cabe recordar que, César Vallejo, no se puede dar el lujo de resignar puntos, menos de local, porque están complicados con el descenso.

Es importante recalcar que, Unión Comercio, anunció hace varios días que separaba a 8 elementos de su institución, aduciendo un bajo rendimiento. Una rara decisión, sabiendo que en los elementos separados, estaban jugadores con experiencia que hubieran ayudado mucho al conjunto moyobambino que se encuentra complicado en la zona de descenso. ¡Es hora de erradicar este tipo de cosas de una vez por todas!