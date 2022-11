Champions League, se acabaron los grupos y viene lo mejor

Se terminó la fase regular de la Liga de Campeones de la UEFA. Grandes sorpresas, buenos partidos y todos los clasificados que buscarán hacerse con la Orejona esta temporada

La Fase de Grupos de la Champions League culminó con la victoria del Chelsea ante el Dinamo Zagreb. La máxima competición de clubes en Europa entrará a la etapa de eliminación directa y los flamantes clasificados a los octavos de final deberán esperar al sorteo del lunes 7 de noviembre para conocer sus respectivos cruces.

Los duelos más emocionantes de la Liga de Campeones están por conocerse. Durante la etapa regular, el Real Madrid lució su “chapa” de favorito y va por la decimoquinta. El Manchester City y el PSG quieren dar la sorpresa. El Liverpool busca revancha. Los clubes más poderosos de Europa buscarán quedarse con uno de los dos pasajes rumbo a la final de Turquía. Repasemos cómo acabaron los grupos.

FINAL DE LA ZONA DE GRUPOS:

En el Grupo A, el Napoli se quedó, sorpresivamente, con el liderato con 15 unidades. Mientras que su escolta fue el Liverpool. Los italianos son una de las grandes atracciones de la Champions, luciendo un gran momento de forma. Mientras que los Klopp, a pesar de no tener el mejor presente, pasaron con la misma cantidad de puntos. Pero la diferencia de gol los condenó al segundo lugar.

En el Grupo B, tenemos a otra de las grandes sorpresas. El Brujas de Bélgica. Perdió solo 1 partido y clasificó con 11 puntos. El vigente campeón de su país mostró una gran performance a lo largo de toda la competencia. Sin embargo, cedió la punta de su zona al Porto en la última fecha. Que alcanzó los 12 puntos al vencer al Atlético de Madrid en el Do Dragao.

El Grupo C, no hubo mayores sorpresas. Bayern e Inter clasificaron como primero y segundo con 18 y 10 puntos, respectivamente. Mientras que el Barcelona volvió a fracasar, a caer y a quedar relegado a la Europa League por segunda vez consecutiva. La Xavineta se topó con un muro que no pudo superar. En la zona D, Tottenham y Frankfurt se impusieron con 11 y 10 puntos cada uno.

El Grupo E dejó como puntero al Chelsea con 13 puntos. Seguido de un viejo conocido en esta clase de torneos: el AC Milan. El gigante europeo vuelve progresivamente a parecerse el equipo de temer que alguna vez logró ser. 7 Champions certifican su grandeza en la máxima competición. Cafú, Dida, Baresi, Ibrahimović, Crespo. Entre tantos otros cracks que vistieron la remera “diavoli”.

Por otra parte, el vigente campeón del torneo, el Real Madrid, se impuso en el Grupo F con 13 unidades. Seguido del Leipzig de Alemania con 12. En la zona G, el City de Guardiola, Haaland y Álvarez terminó como puntero con 14 puntos, seguido del Dortmund de Reus con 9.

Ya en el Grupo F el Benfica y el PSG clasificaron a los octavos de final, sin embargo, los portugueses terminaron liderando su zona por encima de los de Messi y compañía. Los 16 mejores equipos de Europa ahora deberán enfrentarse en duelos de eliminación directa. La Champions llegó al clímax. Se viene lo mejor.

Recordemos que el Real Madrid, actual monarca del torneo, buscará la decimoquinta consagración de su historia en esta competición Los de Carlo Ancelotti cuentan con un gran oficio para esta clase de llaves de eliminación directa. La Champions promete grandes partidos y emociones como siempre.