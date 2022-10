Chávez sobre los incentivos: “Estamos esperando nuestra Navidad”

Jesús Chávez tocó el tema de los incentivos para ganar en la previa del encuentro ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1

Jesús Chávez tocó el tema de los incentivos para ganar en la previa del encuentro ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1. Cristal y Boys se medirán este sábado. El cuadro celeste y el conjunto rosado necesitan el triunfo, uno para pelear el título y el otro para salir de los últimos lugares.

“Estamos esperando nuestra Navidad, en Sport Boys aceptamos los incentivos para ganar, bienvenido sea. Y es que en los 20 años que vengo jugando al fútbol se dieron este tipo de cosas, acá los equipos que están arriba siempre te llaman para que le ganes al segundo o viceversa. En estas tres últimas fechas jugamos ante Cristal, Melgar y Sport Huancayo, así es que esperamos el llamado…”, dijo Chávez en Fútbol y Var.

LA PRINCIPAL ARMA DEL BOYS EN ATAQUE:

En ese sentido, agregó que: “conversé con el técnico y me puede poner de ‘9’, pero igual le vamos a dar pelea a Cristal, cuidándonos, porque le metes uno y ellos te hacen tres (risas)”, comentó Chávez, quien siempre trató de emular a Waldir Sáenz. “Soy su hincha y jugué a su lado en el título con Alianza Lima del 2004”.

PRESENTES OPUESTOS:

En los últimos años no fue considerado de titular ya sea por lesiones o por cuestiones técnicas, pero el experimentado jugador no se amilana y va para adelante. “Quizás de más joven me pude haber molestado, irme del entrenamiento, pero ahora que ya acaba mi carrera no me voy a molestar por tonterías, trato de disfrutar el día a día”.

Por último, señaló que: “Converso mucho con el ‘profe’ Alayo quien es mi amigo, mi vecino y jugamos juntos, hay confianza. Ahora estuve lesionado del gemelo izquierdo y ya me recuperé, añorando jugar con Cristal. Estoy ansioso”.