‘Checho’ Ibarra: “Van a decir que el arbitraje es aceptable”

Kevin Ortega fue criticado duramente por ‘Checho’ Ibarra tras el partido entre Universitario y César Vallejo por la fecha 9.

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo concluyó con un empate sin goles que estuvo marcado por la polémica actuación del árbitro Kevin Ortega. Muchos señalaron su desempeño, especialmente por no sancionar con una expulsión y un penal a favor de Andy Polo, jugador de Universitario.

Uno de los críticos más destacados de Kevin Ortega fue el exfutbolista y ahora comentarista deportivo, ‘Checho’ Ibarra, quien expresó su descontento en redes sociales, calificando el arbitraje como lamentable y cuestionando las decisiones del colegiado.

“Ortega es un mal arbitro, Roja para Polo y no cobró un penal, pero van Decir que el arbitraje es aceptable” comentó.

La primera controversia del partido surgió con una posible mano de Andy Polo dentro del área, que no fue revisada por el árbitro, a pesar de las protestas del equipo contrario. Posteriormente, Ortega mostró la tarjeta amarilla a Polo por un codazo a Johan Madrid, aunque muchos consideraron que merecía la expulsión del jugador peruano.

Además, el partido estuvo marcado por las expulsiones del técnico Fabián Bustos y su asistente Edgardo Adinolfi, así como por la falta de revisión de una posible mano de Alec Deneumostier dentro del área rival.

La actuación de Ortega también generó críticas por parte del periodista Vicente Cisneros, quien señaló que fue su peor arbitraje del año, destacando situaciones omitidas como el penal no sancionado y la no expulsión de Polo por una agresión.

“Kevin Ortega hizo su peor arbitraje del año. No sancionó un penal por mano de Polo en el área. Quiroz peor. No lo llamó siendo árbitro VAR. Debió expulsar a Polo por codazo a Madrid. No sancionaron una mano de Deneumostier, etc.”, mencionó.