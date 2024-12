¡CHELSEA DA EL BATACAZO EN MADRID!

Chelsea remonta al Real Madrid y clasifica primero en la Champions femenina.

Por la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League Femenina Chelsea logró derrotar por 2-1 al Real Madrid. Ambos equipos llegaron a este encuentro con la clasificación a la siguiente fase ya asegurada, pero los «blues» querían asegurar el primer lugar del Grupo B.

El Chelsea y el Real Madrid protagonizaron un duelo electrizante en la Champions femenina con la presencia de la española Olga Carmona quién llevó la cinta de capitana para el equipo «blanco», mientras que la británica Millie Bright la portó para los «blues», ambos equipos tienen la probabilidad de encontrarse otra vez en la siguiente fase.

El Real Madrid logró abrir el marcador al minuto 7, gracias a una jugada individual de la colombiana Linda Caicedo quién luego dio un centro al área para que Caroline Weir pueda romper el empate y colocar el 1-0 a favor del equipo español, en aquel momento momento todo era alegría e ilusión por el primer lugar.

Sin embargo, el gol no desanimó al Chelsea que luego del tanto salió al ataque en busqueda de lograr el empate parcial, el árbitro pitó el final del primer tiempo y la victoria estaba siendo para el equipo local, el equipo inglés estaba sumando su primera victoria en el torneo hasta ese momento.

En la segunda mitad, los «blues» siguieron insistiendo en el ataque y una falta dentro del área fue pitado cómo penal a favor de la visita, la encargada de patear el penal fue la estadounidense Catarina Macario quién no falló su tiro y daba el 1-1 parcial en el encuentro, pero el empate no duraría mucho, ya que 5 minutos después el árbitro pitó otro penal a favor para el Chelsea y fue la misma jugadora quién volvió a patear desde los once pasos y logró convertir el 1-2 a favor del equipo visitante.

Tras el pitido final, la victoria se lo llevó el equipo inglés y aseguró el primer lugar de la fase de grupos, mientras que el conjunto «blanco» avanzó en la segunda posición. Ambos equipos lograron avanzar a la siguiente fase dónde lucharán hasta poder llegar a disputar una nueva final y tener la chance de levantar el título europeo.