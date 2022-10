Chemo del Solar sobre su celebración: “Si no le ha gustado a ‘Chicho’, mis disculpas”

José del Solar analizó la victoria de Vallejo ante Alianza y se disculpó con Guillermo Salas si la forma de festejar causó malestar en el técnico de los íntimos

José del Solar analizó la victoria de Vallejo ante Alianza y se disculpó con Guillermo Salas si la forma de festejar causó malestar en el técnico de los íntimos. El DT se refirió a su polémica celebración luego del pitazo final. UCV se impuso a Alianza y complicó sus opciones en el Torneo Clausura.

El técnico nacional habló de la rivalidad. “Si no le ha gustado a ‘Chicho’, mis disculpas, pero los de Alianza celebran ante la ‘U’ de una manera. Al equipo que más me gusta ganarle es a Alianza. Así como cuando voy a Matute y soy el más puteado de todos, ahora me tocó celebrar a mí”.

CHICHO SALAS HABLÓ DE LA CELEBRACIÓN DE CHEMO DEL SOLAR:

Recordemos que Chicho Salas previamente expresó su descontento con la forma de festejar de Chemo: “Bueno, vi unas actitudes de ‘Chemo’ que ahora lo van a ver ustedes en la televisión. Yo estaba un poco lejos cuando ingresó pero se dirigió a la barra y eso fue lo que no me gustó”.

Es importante mencionar que al conjunto victoriano le quedan cinco partidos decisivos en los que definirá su pelea por el título. Su próximo partido será frente a Deportivo Municipal, duelo que se jugará este lunes 11 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva.

ALIANZA LIMA VS. CÉSAR VALLEJO:

Vallejo (3): Grados, Cabello (Morillo 90′), Fleitas, Garcés, Vásquez, Figuera, Ysique, Ramírez (Quinteros 75′), Mena, Vélez, Noronha (Arroyo 76′).

Alianza Lima (2): Campos, Peruzzi, Míguez, Rojas, Lagos, Ballón, Concha (Pinto 73), Lavandeira, Ar. Rodríguez (Mora 73′), Ald. Rodríguez (Aguirre 80′), Barcos.