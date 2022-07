‘Chemo’ del Solar: “Vamos a plantear el partido indistintamente de si juega Valera o no”

José ‘Chemo’ del Solar, director técnico de U. César Vallejo, habló sobre el encuentro que viene entre el ‘Poeta’ vs Universitario

José ‘Chemo’ del Solar, director técnico de U. César Vallejo, habló sobre el encuentro que viene entre el ‘Poeta’ vs Universitario. Además no quiso comentar sobre la situación de la Selección Peruana.

“Ambos llegan bien, creo que va a ser un partido bonito, donde nosotros definitivamente vamos a salir a tratar de atacarlo a Universitario y la ‘U’ me imagino que hará lo mismo, por historia tiene que salir siempre a proponer. Nosotros salimos a buscar, intentamos adueñarnos de la pelota el mayor tiempo posible”, dijo el entrenador.

Sobre la hinchada comentó: “Sé que tanto Universitario, Alianza Lima y también Sporting Cristal, en provincias hay más hinchas de estos equipos que de los que son de la zona pero para mí eso es indiferente”.

Sobre la situación de Alex Valera: “No es que si juega Valera vamos a hacerle marca al hombre y si no juega no al otro delantero. Nosotros vamos a plantear el partido indistintamente de si juega o no”.

Finalizó su entrevista señalando que no hablara nada de la Selección Peruana: “Yo no me voy a sumar a esa novela, yo estoy en Vallejo, tengo contrato hasta fin de año. Voy a disfrutar de mi equipo y tratar de hacer un buen año, no voy a comentar de ese tema”.