Christian Cueva finalmente es jugador de Cienciano

Christian Cueva ya está en Cusco hasta a disposición del técnico, Cristián Díaz

Christian Cueva no llegó a jugar en la César Vallejo, cuando todo ya estaba acordado, por una decisión en conjunto por parte de la directiva, por ello, finalmente, ya es parte del Cienciano, a donde llegó para ser la incorporación que necesitaban.

Christian Cueva es nuevo jugador de Cienciano luego de que, tras revelarse los últimos actos con respecto a su vida social, no haya llegado a ser parte de la escuadra de la César Vallejo, en donde, además, Guillermo Salas, que era director técnico del equipo poeta, ya no se encargaba más de dicho cargo, ya que no estaba de acuerdo con la llegada de Cueva.

Cabe precisar que desde un primer momento, antes de que se den los contactos para que se diera la llegada del volante de treinta y un años a Trujillo, Cueva iba a ser nuevo fichaje de Cienciano, pero por los hechos ocurridos sobre su accionar en las fiestas nocturnas, se había desistido por la opción de contratarlo.

Sin embargo, ahora, la situación se ha dado de distinta manera, ya que, de acuerdo a información del periodista Carlos Alberto Navarro, Cueva es jugador a la plantilla del poseedor de dos títulos internacionales, el club imperial de “El Papá”, en donde, conforme a lo indicado por otro periodista, Gustavo Peralta, su contrato es hasta la conclusión del presente Torneo Clausura, con la opción a renovar y con clausulas muy específicas. Asimismo, Peralta indica que se da la llegada del experimentado “10” debido a que el comando técnico manifestó su intención de contar con sus servicios.

Además, según lo manifestado por otro comunicador, Gerson Cuba, Cueva ya ha tenido su primer entrenamiento con el cuadro incaico y que será uno de los convocados para jugar, por la jornada ocho del Clausura, el encuentro en condición de visitante de este martes a las 20:30 horas ante, su ante el club en donde jugó anteriormente, Alianza Lima.

