Christian Cueva tendrá nueva faceta

Christian Cueva ahora también estará trabajando de otra forma para el fútbol

Christian Cueva, mientras está recuperándose de una lesión que tuvo el año pasado, seguirá ligado al fútbol, pero ahora con otras funciones.

El futbolista de treinta y dos años no ha gozado de la continuidad deseada en su último paso por las diferentes escuadras en las que ha jugado, ya que se ha visto perjudicado por diferentes situaciones en las que ha estado implicado, ya sea por problemas con el club en el que haya estado hasta por actos extra futbolísticos.

En la segunda etapa que ha tenido en el cuadro de Alianza Lima la temporada pasada, con la cual muchos hinchas se ilusionaron y tenían altas expectativas, “Aladino” no tuvo el mejor desempeño que puede demostrar cuando está en su mejor versión por acciones que no están relacionados con el fútbol, además que se vio perjudicado por lesiones, por esos motivos en el club victoriano no accedieron a extenderle el vínculo contractual.

Ahora, debutará en la televisión como comentarista deportivo de la nueva competición de fútbol 7, la cual su fundador es Carlos Zambrano, además tendrá a otros ex jugadores como Luis Guadalupe, Juan Manuel Vargas, entre otros.

Es preciso mencionar que el torneo lo podrán ver en el medio de la Liga 1 Max.

