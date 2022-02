Christofer Gonzales: “Tenemos que ir mejorando cada detalle”

Christofer Gonzales, volante de Sporting Cristal, expresó sus sensaciones tras el gran partido entre FBC Melgar y Sporting Cristal en el Alberto Gallardo

Un partidazo. Christofer Gonzales, volante de Sporting Cristal, expresó sus sensaciones tras el gran partido entre FBC Melgar y Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Characatos y celestes protagonizaron un duro encuentro que terminó en empate a 2, sin embargo ambas escuadras estuvieron cerca de llevarse el triunfo.

Canchita dijo lo siguiente sobre el empate y lamentó no llevarse los 3 puntos a casa: “Lastimosamente no pudimos ganar. Fue un partido duro. Melgar siempre es difícil, pero el equipo siempre tuvo ese esfuerzo de no bajar los brazos hasta el final”

Además, agregó que seguirán mejorando para lo que resta del campeonato: “Nosotros tenemos que ir mejorando cada detalle y eso lo vamos a ir trabajando en la semana”.

UN EMPATE DE LOCAL:

El experimentado jugador expresó que: “Nosotros tenemos una idea de juego. Hay que tratar de ir mejorando. Vamos a tener una semana larga para poder pulir esos detalles”.

Por último, alguien que también quedó inconforme con el empate fue el DT Roberto Mosquera: “Es el peor partido que hemos jugado desde que estoy aquí, junto a la derrota ante Carlos Stein (perdió 1-0 en 2020 en condición de local). Estamos muy lejos de lo que queremos, fuimos un equipo sin ideas. Yo soy el responsable”.