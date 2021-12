Cienciano recibirá a Sport Boys en ‘La Tarde del Papá’

El cuadro cusqueño anunció que su presentación será ante el equipo rosado. Los imperiales quieren ponerse a ritmo para los torneos del 2022.

Es oficial. Cienciano del Cusco se estrenará en sociedad para el 2022 con su clásica “Tarde del Papá”. El rojo imperial publicó los pormenores de su evento estelar en sus redes sociales, eso con miras al gran debut del torneo local (Liga 1) y también en el contexto internacional (Copa Sudamericana).

El equipo que dirige técnicamente Gerardo Ameli no solo confirmó fecha y hora del evento, sino también al gran invitado y rival de la exhibición. Estamos hablando del Sport Boys del Callao, quien aceptó ser el acompañante de Cienciano el domingo 9 de enero a las 3PM (hora peruana) en el Estadio Garcilaso del Cusco.

Este fue el comunicado que dejó el cuadro cusqueño para oficializar la presentación de su plantel en un partido amistoso. “¡El día más esperado del 2022! La Tarde del Papá. 09 de enero, 3PM, Estadio Garcilaso (Cusco) vs Sport Boys. Volveremos al Templo Rojo para presentar a nuestro plantel 2022”.

Cienciano enfrentará a Sport Boys en la ‘Tarde del Papá 2022’

¡El día más esperado del 2⃣0⃣2⃣2⃣! 🔛 𝕃𝔸 𝕋𝔸ℝ𝔻𝔼 𝔻𝔼𝕃 ℙ𝔸ℙ𝔸́ 🔜 𝟬𝟵 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼 | ⌚ 𝟯:𝟬𝟬 𝗽.𝗺. | 🏟 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗹𝗮𝘀𝗼 (𝗖𝘂𝘀𝗰𝗼)

⚽ @sportboys Volveremos al Templo Rojo para presentar a nuestro plantel 2022#Ciencian120 #PasiónDelCusco pic.twitter.com/qfSC91AJO8 — Club Cienciano (@Club_Cienciano) December 28, 2021

Fuente: @Club_Cienciano (Twitter)

Es oficial que Raziel García no seguirá en Cienciano, pero los directivos consiguieron algunos refuerzos para el próximo año. Entre ellos están el ex Universitario de Deportes, Patrick Zubczuk, el ex Ayacucho FC, Carlos Beltrán, y Jack Durán, quien anteriormente estuvo en Alianza Universidad de Huánuco.

El dato de cierre es que Cienciano del Cusco debutará por la Liga 1 2022 ante la Academia Cantolao el 23 de enero. Y por Copa Sudamericana se enfrentará a FBC Melgar a fecha doble. La ida se disputará el 8 de marzo en el Cusco y la vuelta será el 15 del mismo mes pero en Arequipa. Reto importante el que afrontará el ‘Papá’.