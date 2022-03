Cinco consejos para ganar en casas de apuestas

Conoce más sobre este mundo de apuestas virtuales que están de moda en todo el mundo

En este tiempo de pandemia, donde la economía y el entretenimiento cayeron, diversas casas de apuestas se encargaron de darle la vuelta a la situación, de la mejor manera. Premios grandes como es el caso de Spin Casino quien te da la bienvenida a su plataforma online con una gran oferta: Bono por depósito 4000 soles, si te registras.

Sin embargo, todo esto es posible si sabes algunos trucos para que puedas poner a jugar tu dinero sin malgastarlo, pensando en ti, te brindamos cinco consejos para que puedas apostar y duplicar tu dinero sin perder.

Las cuotas bajas no siempre son las ganadoras

Como usuarios siempre creemos que las apuestas bajas son las que acertarán más. Sin embargo, esta creencia puede tener fallas. Por ejemplo, con una cuota de 1.05, que se apuesta normalmente en diversos deportes, tiene la opción de que salga en el 99,05%. Pero, la realidad es que esta es una apuesta sin valor, que tampoco nos sirve para mejorar cuotas en torno a 1.5 y que pondrá nuestro bankroll en una grave amenaza.

Escoge un mercado

Muchas veces tendemos a querer abarcar todo, diferentes deportes o juegos. Sin embargo, es bueno enfocarse en una sola línea y especializarte en esa rama pues sabrás más de los detalles que involucran las posibilidades de ganar.

Asimismo, conocerás con más seguridad a qué equipo apostarle al 99%. En cambio, si jugamos con a diversos equipos de diferentes especialidades, habrá más dudas que certezas, esto pondrá otra vez en un juego de pierde, nuestro dinero.

No dejarse llevar por las emociones

Muchas veces tendemos a apostar a nuestro equipo, color, número favorito. No obstante, sí de verdad quieres ganar en este mundo de dinero, debes mezclar tu inteligencia con audacia, pues no siempre tu equipo favorito va ganar, sino el que esté mejor preparado.

Tú decides

Siempre habrá personas que te aconsejen que no sigas tu instinto; sin embargo, una vez que tu sepas diferenciar entre elegir por amor a una camiseta o número y elegir con inteligencia, debes confiar en lo que has estudiado, especializado y apostado. Muchas veces el ganador suele ser uno por decisión y no por seguir al montón.

Debes conocer el sitio donde apuestas

Es fundamental asegurarse de entrar a una página segura y concreta donde entes internacionales soporten el sitio web donde navegas. Revisa y googlea la trayectoria de la determinada casa de apuesta a donde ingreses.

Por ejemplo, Spin Casino es una casa de apuesta que está respaldada por la Autoridad de Juegos de Malta. Asimismo, este incluye la licencia de la Comisión de Juegos de Kahnawake, otro importante ente regulador para todas las casas de apuestas.

Por lo tanto, si tienes claro estos cinco tips, como la de pensar inteligentemente antes de hacer algún movimiento, con determinación, una sola especialidad y tener un sitio seguro, estamos convencidos que ganarás en cada apuesta que hagas. ¡Buena suerte!.