¡CLÁSICO DEL CENTRO!

Superó por 1-0 a Sport Huancayo en condición de visitante.

ADT de Tarma recuperó la sonrisa al vencer 1-0 a Sport Huancayo en el Estadio Unión Tarma, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El único tanto del partido llegó a los 79 minutos, obra del ecuatoriano Joao Rojas, quien marcó con una espectacular corrida y disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero rival.

El partido fue un duelo intenso, típico de clásicos regionales. Sport Huancayo inició con dominio territorial, aprovechando especialmente las apariciones de Jarlín Quintero, pero las ocasiones más peligrosas las creó ADT, aunque el arquero Diego Campos logró contener los embates iniciales. El enfrentamiento se mantuvo equilibrado hasta que Rojas, inspirado, resolvió desde el borde del área para asegurar el triunfo celeste.

Lee también:

El árbitro Augusto Menéndez fue protagonista en el cierre del partido, pues hubo expulsiones que alteraron el ambiente, producto de una trifulca desatada por un reclamo de penal no sancionado a favor de Huancayo. Con esta victoria, ADT sumó su segunda victoria del Clausura y se acerca a zona de torneos internacionales. Mientras tanto, Sport Huancayo se queda con 7 puntos, manteniéndose en zona media de la tabla acumulada.

Este triunfo renueva la confianza en ADT, que sigue imponiéndose como dueño del clásico regional, con un rendimiento estratégico y efectivo que podría convertirse en el trampolín ideal para escalar posiciones en el Clausura.