¡CLÁSICO SUREÑO!

Cienciano recibe a Melgar a las 9 de la noche en el Garcilaso de la Vega.

El sur del país vivirá el primer clásico del año entre Cienciano y Melgar. El partido por la Fecha 12 del Torneo Apertura se disputará hoy a las 9 de la noche en el Inca Garcilaso de la Vega. Los cusqueños llegan de ser protagonistas en la Copa Sudamericana, mientras que Melgar busca recuperar su andar tras cuatro fechas sin victorias.

El árbitro del partido será Augusto Menéndez. El equipo de Carlos Desio llega de vencer 3 a 1 a Caracas y se ubica en el primer lugar con 6 unidades del Grupo H de la Copa Sudamericana. La motivación no solo es por eso, sino también porque en el último partido vencieron 1 a 0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, no todo es felicidad ya que el goleador del Papa, Carlos Garcés, terminó lesionado en el último partido ante los venezolanos y será una sensible baja para el encuentro. Finalmente, el cuadro del argentino Walter Ribonetto busca recuperar la senda del triunfo ya que desde hace un mes no conoce de victorias.

A pesar de haber comenzado puntero e invicto el torneo. Después cayó ante Universitario y desde entonces no gana. En la fecha pasada empató 1 a 1 ante Comerciantes y se especuló la posible salida del técnico, pero se decidió esperar a este partido.