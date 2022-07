Claudio Pizarro: “El jugador peruano tiene que salir del Perú”

Claudio Pizarro, ex delantero de la Selección Peruana, participó en el partido de leyendas de América vs Europa y dió algunas declaraciones

Claudio Pizarro, ex delantero de la Selección Peruana, participó en el partido de leyendas de América vs Europa y dió algunas declaraciones. El ex atacante nacional, quien milita en Alemania analizó el rendimiento del jugador peruano y desea que jueguen en Europa.

“El jugador peruano tiene que salir del Perú lo más pronto posible. Lamentablemente, el fútbol peruano no está pasando por un buen momento y se nota en los campeonatos internacionales. Eso se ve cuando los equipos van a jugar la Copa Libertadores. No competimos, no llegamos al nivel de competencia que se necesita. Si los chicos tienen la oportunidad, deben salir tempranamente del Perú para que puedan competir de la mejor manera y darse cuenta lo difícil que es”, dijo el exjugador de Bayern Múnich en conversación con Alonso Inca.

Pizarro señaló la importancia del fútbol de menores”Debemos seguir trabajando en menores, es muy importante que empiecen a salir jugadores. Tenemos las cualidades, lamentablemente muchos jugadores se pierden en el camino. Son importantes esas bases desde pequeño para seguir avanzando y creciendo”.

Finalizó su entrevista y habló sobre el futuro de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026: “Tenemos equipo. Siempre hay equipo. Lo importante es mantener un buen nivel durante todas las Eliminatorias, lo cual es muy complicado. Eso cuesta y eso es lo que marca la diferencia en si clasificas o no al mundial”.