“Comizzo es espectacular”

Raúl Ruidíaz no escatimó en elogios al nuevo entrenador de Universitario

La MLS se reanudará la próxima semana y aun así Raúl Ruidíaz, delantero del Seattle Sounders se dio un tiempo para recordar a su querido Universitario y afirmó que su mayor sueño es ganar la Copa Libertadores cuando vuelva, aunque no está seguro de que sea en el centenario el 2024. “Sé que el centenario es en pocos años. Me gustaría volver, pero no sé si en ese momento. Yo quiero regresar a retirarme pero aún aprovecho al máximo el tiempo en el extranjero. Es un sueño volver”, declaró en ESPN Perú.

La ‘Pulga’ además elogió a Ángel Comizzo, quien será el nuevo técnico de los cremas tras la salida de Gregorio Pérez, pues fue su goleador en el título de 2013. “Yo viví lo que él trabajaba y es espectacular. Con su forma de trabajo el 2013 nos llevó a ser campeones y a levantar una copa. Mucha gente puede opinar distinto, pero yo hablo como un trabajador que estuvo en su momento con él. Yo veo muy bien su llegada, me encanta como trabaja. Siempre le voy a desear lo mejor”, recordó.

Cabe recordar que durante su paso por la ‘U’, Ruidíaz anotó 80 goles en sus tres etapas.