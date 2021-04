Con Fe y Alegría

La ‘U’ ya está en Argentina y mañana enfrenta a Defensa y Justicia por la Copa Libertadores.

Tras la dura derrota ante Cristal, en la ‘U’ voltearon rápido la página y se metieron de lleno a la Copa Libertadores, porque mañana enfrentan a Defensa y Justicia desde las 5 de la tarde. El equipo merengue llegó ayer a Buenos Aires y hoy en el entrenamiento, el técnico Comizzo definirá su esquema.

El equipo ha mostrado mejor físico. Por ello, mantendrá la mayoría de jugadores que enfrentaron a Cristal. Valverde iría al banco, entrará Chávez para ir por el sector derecho y dejar a Corzo por izquierda. Otra variante sería la de Alfageme, quien dejaría el puesto a Barreto, quien estaría acompañado en la volante con Murrugarra. El resto se mantiene.

La gran duda es el ‘9’, pues Enzo Gutiérrez no terminó bien el domingo, salió cojeando y está en evaluación. El argentino ayer hizo regenerativos, pero hoy se conocerá si será o no de la partida ante el ‘Halcón’. De no llegar, Valera ya está listo para estar desde el vamos.

DATO

Ni bien culmine el partido ante los argentinos, la ‘U’ tiene previsto volver a Lima esa misma noche.