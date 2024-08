Con Grimaldo, Partizán quedó eliminado de la Conference League

Partizán de Grimaldo fue derrotado por el KAA Gent y quedó eliminado de la Conference League

Luego de ser derrotado en casa por la ida de los play-off por 1 a 0, el equipo de Joao Grimaldo fue nuevamente derrotado con el mismo marcador y no pudo clasificar a la fase de la liga de la Conference League. El atacante peruano ingresó a los 57 minutos del segundo tiempo y desperdició una gran ocasión de gol durante su presencia en la cancha.

Partizán necesitaba un gol para igualar en el marcador global, pero su poca efectividad en el arco rival le costó muy caro, ya que en el minuto 88, Mathias Delorge puso el único tanto y cerró la llave con triunfo del Gent en los minutos finales del compromiso. El equipo del peruano se quedó sin competiciones UEFA para esta nueva temporada.

Puedes leer:

Joao Grimaldo ingresó al campo de juego con bastante participación en el ataque, desde la banda derecha intentó buscar ocasiones de gol a través de centros para sus compañeros. Además, Grimaldo ayudó a sus compañeros en la defensa para evitar que amplíen la ventaja en el marcador global.

Sin embargo, llegaría el único gol del encuentro, tras un remate desde fuera del área por parte de Mathias Delorge. Luego del tanto, le llegó una gran ocasión de gol para Grimaldo. El peruano recibió un pase en profundidad dentro del área y no pudo aprovechar la oportunidad debido a que no controló bien el balón y no sacó el remate con dirección al arco.

Finalmente, Partizán y Grimaldo solamente tendrán como único torneo la Superliga de Serbia, competición en donde lleva 10 puntos y se ubican en el segundo lugar, superado por Estrella Roja. El equipo de Grimaldo recibirá este domingo al F. K. Vojvodina, a la 1:05 p.m. (hora peruana), por la fecha 5 de la liga de Serbia.