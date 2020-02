Con la frente en alto

La “U” peleó hasta el minuto final por empatar a Cerro Porteño en Asunción, pero el 1-0 decretó su eliminación de la Copa Libertadores

Universitario le paró el ‘macho’ a Cerro Porteño en el mismo estadio ‘La Nueva Olla’ que lució vació, lo arrinconó, atacó por todos lados, peleó hasta el minuto final por igual el marcador, pero no pudo. El gol de Federico Carrizo para los guaraníes decretó el triunfo 1-0 de los locales y, por ende, los cremas quedaron eliminados en esta segunda fase de la Copa Libertadores. El global fue 2-1, pues en la ida que se jugó en Lima, empataron 1-1.

Nada que reprochar al equipo de Gregorio Pérez, su equipo mostró agresividad, peleó para igualar el marcador para ir a los penales. Sin embargo, la suerte no estuvo de lado de la ‘U’ y quedaron eliminados. Ahora, se meten de lleno a la Liga 1, donde son punteros y se mantienen invictos.

Todo parejo

Cerro Porteño llegaba con ventaja del gol de visita, pues igualaron 1-1 en la ida que se jugó en Ate. Por ello, no salieron a presionar mucho en los primeros minutos a la ‘U’, pero controlaron el balón. Haedo Valdez le ganó el vivo a Carvallo, pero se quedó sin ángulo para definir. Luego, Arzamendia buscó sorprender, pero apareció Corzo para evitar su disparo.

Con el pasar de los minutos, la ‘U’ empezó a crecer y llevó peligro. A los 24’, Dos Santos le dejó el balón a Quintero, quien no intentó disparar al arco y perdió el esférico. La más clara de Cerro llegó a los 26’, Arzamendia de tiro libre llevó peligro, su disparo pegó en la barrera y casi anota.

Millán no estuvo en su día, a Guarderas le costó. Hohberg tratando por izquierda, y con un disparo de lejos intentó sorprender al golero Muñoz.

Marca pasiva y gol

Para el segundo tiempo, la ‘U’ salió con mucha ofensiva, metió a su arco a Cerro. Los paraguayos invitaron a los cremas a salir y agarrarlos de contragolpe, pero la visita tuvo en Federico Alonso a su cerrojo, pues evitó de todo. Sin embargo, a los 61’, Federico Carrizo le ganó el vivo a Barreto y Corzo, quienes solo vieron como el volante ingresó al área y sacó un zapatazo. Imposible para Carvallo y gol de los paraguayos.

A todo o nada

A partir del gol, la ‘U’ se vio obligado a busca el empate. El técnico Pérez mandó al campo a Urruti y Succar, esto para ganar peso en ofensiva. Cerro se metió en su arco y cuidó el resultado, apeló a los contragolpes y siempre estuvo atento Alonso atrás.

A los 84’, tras un tiro de esquina, Urruti se la dio a Hohberg, quien la mandó al área y apareció Corzo que de cabeza casi anota, pero el poste le dijo no. Los ataques cremas continuaron, convirtiendo al golero Muñoz en figura.

Luego, la ‘U’ pidió una mano de un paraguayo, pero el juez Loustau no sancionó nada. Al final, Urruti de chalaca casi pone el 1-1, el balón pasó cerca y se decretó el triunfo paraguayo.