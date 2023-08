Confesión de Ángel Di María sobre el ir a jugar al fútbol árabe

Confesión del argentino sobre el mercado árabe

Confesión de Ángel Di María respecto a lo complejo que es ir a representar a un equipo de Arabia Saudita.

El Fideo como se le conoce pego la vuelta tras su paso por el PSG al club, Benfica, en el que dio inicio a su trayectoria por el fútbol de Viejo Continente.

El experimentado argentino, de treinta y cinco años, el cual recientemente ganó la Supercopa de Portugal con las águilas y anotó un gol, tomó la decisión de seguir jugando en Europa, tras tener ofertas del fútbol de medio oriente.

El habilidoso delantero comentó con el medio de comunicaciones DSPORTS Radio sobre los acercamientos que tuvo con mencionado fútbol, sobre por qué no optó por ir a jugar allá y acerca de cómo sería vivir en las tierras árabes.

“Tuve muchas conversaciones, los números que manejan ellos son increíbles… Pero elegí con el corazón sinceramente. Quería que mi familia siga siendo feliz en Europa y no irme a un lugar donde capaz no la pasaba bien”.

“Uno ve todas esas cosas que salen: que la plata y que te dan la vida… Pero sé por otro lado que vivir ahí no es nada fácil. Tengo gente cercana que me lo dijo. Uno capaz está ganando lo que podría haber ganado en cinco carreras, pero no. Sí hablé por respeto con la gente de Arabia, pero quedó ahí”.

