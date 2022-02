Copa Libertadores Sub 20: Cristal enfrentará a Independiente

El cuadro del Rímac quiere seguir por la senda del triunfo en la Copa Libertadores Sub-20.

Sporting Cristal inició su participación en la Copa Libertadores Sub 20 con el pie derecho. Debuto con un gran triunfo por 4-0 ante Blooming. Hoy, en Quito, tendrá un nuevo reto: enfrentar a Independiente del Valle.

Buen inicio. Sporting Cristal goleó al Blooming en el inicio del Grupo A de la Copa Libertadores Sub 20 con un doblete de Joao Grimaldo. Tras finalizar el partido, Grimaldo, quien fue considerado como la estrella de Sporting Cristal, comentó sobre el partido. “Fue un partido muy difícil, venir acá a la altura y empezar con el pie derecho es lo mejor. Muy contento por el triunfo. Me ayudó bastante estar en el primer equipo. Las Libertadores anteriores me dieron la experiencia y se vio reflejado en el campo”, indicó.

Por otra parte, esta es la sexta edición de la Copa Libertadores Sub 20. La primera se disputó en 2011 y el campeón fue un equipo peruano: Universitario de Deportes. River Plate, Sao Paulo, Nacional de Uruguay e Independiente del Valle son otros campeones del torneo.

Finalmente, el equipo dirigido por Jorge Cazulo jugará su segundo partido hoy a las 3:00 pm. Su rival será Independiente del Valle, que también goleó en la primera fecha (3-0 ante Caracas).