Corazón para GANAR

Con golazo de Joazinho Arroé, Alianza se impuso 1-0 a ‘Muni’ y llega motivado para debut en Libertadores ante Nacional de Uruguay

Cuando tu equipo no está bien, el diferente aparece para revolverlo. Y sucedió ayer,

cuando con golazo de Joazinho Arroé, Alianza Lima se impuso 1-0 ante Deportivo

Municipal en el estadio Matute. Con esto, los grones llegan a los 7 puntos y acortan

distancias con los primeros puestos. Ahora, se meten de lleno al debut en la Libertadores,

este jueves ante Nacional de Uruguay en Lima.

Alianza sin brillo

El inicio del primer tiempo fue una sorpresa total, viendo a un Deportivo Municipal

atrevido y faltándole el respeto a Alianza Lima en su casa. Con decir, que hubo tres tiros

al arco en menos de 25 minutos. Rodrigo Vilca hizo lo que quiso con los defensas

‘grones’, a tal punto de hacerle falta y pararle el ‘macho’ al mismo Alberto Rodríguez.

Justamente, fue Vilca quien generó la más clara, se apoyó con Velarde y remató a la

portería desprotegida por el guardameta Butrón, y apareció Alberto Rodríguez para

convertirse en héroe, porque evitó el gol edil.

Los ‘Blanquiazules’ no tenían sorpresa, con un Joazinho Arroé apagado y con dos

volantes mixtos que solo pasaban la pelota. Zúñiga y Aguiar desapercibidos. ‘Muni’ al

mando del ‘Chino’ Rivera tuvo buen planteamiento, y Alianza mostró poco.

Con ‘Bobo’ se pudo

En la segunda parte, solo cambió una cosa. El resultado. Aunque la suerte jugó a favor

del local para que eso pase, pues cuando mejor estaba parado ‘Muni’, Joazinho Arroé

(65’) se inventó una chalaca para marcar un golazo y poner en ventaja al cuadro

‘Blanquiazul’.

Cabe resaltar que los ingresos de ‘Rocky’ Balboa y Rinaldo Cruzado ayudaron bastante

al elenco ‘Grone’. De esta forma, explotaba el recinto deportivo victoriano, ya que es un

triunfo importante de cara al debut en la Libertadores y el clásico. Ambos están a la

vuelta de la esquina.

DATO

Alianza Lima no descansa y seguirá con los entrenamientos hoy a las 11 de la mañana

en el estadio de Matute.

ALIANZA LIMA 1

Leao Butrón

—————————-

Aldair Salazar

Rubert Quijada

Alberto Rodríguez

Francisco Duclós

—————————–

Josepmir Ballón

Carlos Ascues

Joazinho Arroé

Luis Aguiar

—————————–

Cristian Zúñiga

Federico Rodríguez

DT: Pablo Bengoechea

DEP. MUNICIPAL 0

Diego Melián

——————————-

Yhirbis Córdova

Christian Dávila

Renzo Alfani

David Díaz

——————————–

Jean Archimbaud

David Dioses

Ítalo Regalado

Rodrigo Vilca

Mario Velarde

———————————

Matías Succar

DT: Víctor Rivera

ÁRBITRO: Luis Garay

GOL: Joazinho Arroé 65' (AL).

TA: Federico Rodríguez, Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado (AL). David Díaz, Matías

Succar, Cristian Dávila, Ítalo Regalado (DM)

CAMBIOS: Rinaldo Cruzado x Luis Aguiar, Adrián Balboa x Cristian Zúñiga, Aldair

Fuentes x Alberto Rodríguez (AL). Jhojan Domínguez x Ítalo Regalado, Andy Pando x

Matías Succar, Masakatsu Sawa x David Dioses (DM)

ESTADIO: Alejandro Villanueva (Matute)