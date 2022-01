Corona a Sevilla: “Es un sueño jugar en La Liga”

Este viernes, el mexicano Jesús Corona estampó su firma y se convirtió en jugador de Sevilla hasta el 2025.

En diálogo con la página oficial de Sevilla, Jesús ‘Tecatito’ Corona se mostró entusiasmado por este desafío. El jugador mexicano aseguró estar en óptimas condiciones para un pronto debut. Además comentó que está viviendo un sueño al llegar La Liga y agradeció la oportunidad a Julen Lopetegui.

“El interés viene desde hace tiempo. Ya me entrené, han sido varios días que han pasado rápido. Es un poco extraño estar tanto tiempo con una camiseta y verte de pronto con otra, pero siempre con una sonrisa, estoy muy feliz de realizar este sueño”, declaro ‘Tecatito’.

Sobre su contacto con el DT de su nuevo club, dijo: “He hablado con él estos días y me dijo que tenía muchas ganas de que viniera. Me siento afortunado de que un entrenador con esa calidad se haya interesado en mí desde hace tiempo. Además de presión, me llena de fuerza y motivación. Es un sueño jugar en esta liga”.

Antes del derbi, Corona declaró que “Estoy para jugar. El resto lo decidirá el técnico. Estoy ansioso y emocionado de estar aquí y ya sé además lo que se juega mañana. Vamos a estar ahí fuertes”, finalizó.

Lamentablemente el derbi ante Real Betis que se jugó este sábado quedó suspendido por el incidente a un jugador de su equipo.