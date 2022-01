Corzo: “Colombia juega bien al fútbol y es un equipo duro”

Aldo Corzo, jugador de la Selección Peruana, se pronunció respecto al encuentro por Eliminatorias ante la Selección Colombiana.

Cada vez falta menos para el trascendental partido ante Colombia en Barranquilla. Tanto los ‘cafeteros’ como la ‘blanquirroja’ se jugarán el cuarto puesto de las Clasificatorias y con ello un cupo directo para el mundial de Qatar 2022. Aldo Corzo, jugador de la Selección Peruana, brindó declaraciones a días de este cotejo.

El lateral derecho de la ‘blanquirroja’ mencionó lo complicado que será el partido en Barranquilla ante Colombia: “Conocemos a la selección colombiana. Sabemos de sus fortalezas y sus debilidades. Juega bien al fútbol y es un equipo duro. El año pasado jugamos tres partidos con ellos. Sabemos a quién nos vamos a enfrentar”.

El ‘Maso’ se refirió a los amistosos ante Panamá y Jamaica: “Estos partidos nos ayudan mucho en lo personal y en lo colectivo. Sirven para estar bien físicamente y agarrar ritmo. Ayudan para llegar al cien por ciento a los duelos importantes de las Eliminatorias”, declaró en la plataforma de FPF Play.

El jugador de 32 años habló sobre la importancia del público para el encuentro ante Ecuador: “Es muy importante que siempre haya público. Es clave para que nosotros nos motivemos y saquemos algo más. No es coincidencia que cuando no hubo gente no sumamos y las veces que había púbico en las tribunas, nos fue bien. Son detalles que no hay que dejarlos pasar. Estamos contentos con el 30 por ciento permitido contra Jamaica, pero esperamos que contra Ecuador el aforo sea más del 50%”, concluyó.

Las selecciones de Perú y Colombia se enfrentarán en una final adelantada el próximo el viernes 28 de enero por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. El enfrentamiento se jugará a las 16:00 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.