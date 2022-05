Courtois: “Si el Madrid va a la final es para ganarla”

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, habló tras vencer 6-5 en global a Manchester City por la semifinales de la UEFA Champions League

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, habló tras vencer 6-5 en global a Manchester City por la semifinales de la UEFA Champions League. El arquero belga se mostró muy feliz por la clasificación a la final de este certamen.

Asegura que el Real Madrid siempre va hacer historia en la Champions League: “¿Explicarlo? En una palabra, Real Madrid. Justo antes he hecho una palabra clave, Mendy saca una en la línea, hemos metido el 1-1 y con el 2-1 ellos estaban muertos”, comentó el portero blanco en la cancha.

Sobre los fallos que tuvieron ante los ‘cityzens’: “La verdad que no (creí en la remontada) porque de cara a gol no estábamos bien, fallamos últimos pases. A veces no sale, pero ese gol, ese momento, la afición y también ellos saben. No vamos a decir cagados, pero sabían que todo podía pasar”.

Finalizó su entrevista asegurando que la ‘Casa Blanca’ va ganar si o si el campeonato: “Creo que cuando llegas a una final cada uno tiene las ganas, si ganas cuatro, pero ganas cinco eres más leyenda. Si el Madrid va a la final es para ganarla”.