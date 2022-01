Courtois: “Tenemos hambre de títulos”

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, analizó lo que será la final de la Supercopa de España frente al Athletic de Bilbao

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, analizó lo que será la final de la Supercopa de España frente al Athletic de Bilbao. El conjunto blanco jugará este trascendental encuentro frente al equipo andaluz el domingo, a partir de las 1:30 p.m. hora peruana. Ante esto, el experimentado portero expresó sus sensaciones.

El ex guardameta del Atleti, manifestó lo siguiente sobre esta situación: “Antes del partido el míster nos va a motivar mucho, en la charla. Todo el mundo sabe que jugamos una final, que queremos ganarla y es lo que dice él, no hace falta motivarnos, nos jugamos un trofeo. El año pasado no ganamos ninguno y tenemos mucha hambre de ganar.”.

En ese mismo sentido, agregó lo siguiente: “El entrenador tiene que ser alguien que dirige bien al equipo y te motiva para ganar y eso es lo que hace el míster”.

UN PARTIDO MEGA IMPORTANTE:

Además, Courtois dijo lo siguiente sobre el nivel de Vinícius Júnior: “Con los años va mejorando, también con la confianza. Otros años también metía goles. Con Zidane hacía muchos entrenos, finalizaciones. Con Karim habla mucho también, es un chico de mucha calidad”.

Por otra parte, se deshizo en elogios para Unai Simón: “Alguien que sabe lo que es ayudar al equipo como Unai es bonito que diga eso, el Athletic está aquí por él, va a ser un duelo de portero y espero que lo ganemos nosotros”.