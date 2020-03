Cristal roto

Sporting Cristal sigue sin levantar la cabeza y cayó 0 – 1 frente a un impecable Carlos Stein que consiguió su primer triunfo en la Liga 1

Arturo se seca la cara del sudor mientras se retira del Alberto Gallardo, con sentimientos

encontrados: con preocupación la participación del equipo de Sporting Cristal y con cólera por la derrota (0 – 1) frente a Carlos Stein. Era la hora del almuerzo, a pesar de no tenerlo, al final acepta la invitación de su amigo que lo esperaba en un restaurante.

Ya en el local, Arturo comenzó a relatar lo que vivió en el estadio sin consultarle a Alex, su

amigo, quien solo lo interrumpió para que puedan ver la carta y hacer el pedido. Y así lo

hicieron. De remate, Arturo le informa que el partido se la llevó la visita, con un golazo de

Diego Manicero a los 23 minutos. “Es un gol de otro partido”, confiesa.

Luego, con voz más grave, repasa las veces que el elenco rimense busca vulnerar el arco de “Banana” Ruíz. “No hace cuánto tiempo tome volver a ver al Herrera del 2018, pero el de hoy no estuvo tan fino”, resaltó, mientras que Alex sirve chicha helada a cada vaso.

Con algo de nostalgia, también revela que tenía esperanzas que Roberto Mosquera vuelva a

repetir el mismo guion de su primer debut en el banquillo bajopontino con triunfo hace más deocho años, pero reconoce, con gesto de preocupación, que no hubo una buena planificación para enfrentar a un impecable Carlos Stein, que supo proteger su ventaja y que en las pocas oportunidades que tuvo, hizo pasar apuros al juvenil Renato Solís.

Pero la cólera revive en el cuándo recuerda la expulsión de Jorge Cazulo a los últimos minutos, “eso reflejó la desesperación de grupo por ganar, pero no encuentran el camino”, comenta.

Cuando ve que se acerca la mesera con los platillos, Alex decide pausar a su amigo y le dice que escuche el coro de la música de fondo: “Pronto llegará el día de mi suerte”. Lo tararea y se la dedica a Arturo.

//////////////////////

SPORTING CRISTAL (0)

Renato Solís

————————–

Carlos Cabello

Gianfranco Chávez

Johan Madrid

Nilson Loyola

—————————–

Jorge Cazulo

Martín Távara

Horacio Calcaterra

—————————–

Kevin Sandoval

Christofer Gonzales

Emanuel Herrera

DT: Roberto Mosquera

CARLOS STEIN (1)

Ronald Ruíz

——————

Jeremy Rostaing

Janeiler Rivas

Roderick Miller

Joaquín Aguirre

——————-

Josimar Vargas

Cristian Mejía

Jeferson Navarro

Alvaro Medrano

Diego Manicero

——————-

Luis Perea

DT: Orlando Lavalle

ÁRBITRO: Renzo Castañeda

GOLES: Diego Manicero (23´) (CST)

CAMBIOS: Carlos Liza x Carlos Cabello, Ray Sandoval x Kevin Sandoval, Washington Corozo x Martín Távara (SC); J. Gonzáles Vigil x Jeferson Navarro, Carlos Preciado x Luis Perea, Óscar Guerra x Josimar Vargas (CST).

TA: Christofer Gonzales (SC), Ronald Ruíz, Luis Perea (CST).

TR: Jorge Cazulo (SC)

ESTADIO: Alberto Gallardo (Lima)