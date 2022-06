Cristian Benavente: “Tener a Farfán y Guerrero sería un sueño para cualquier aliancista”

Cristian Benavente, delantero de Alianza Lima, habló sobre la importancia de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en el cuadro blanquiazul

“Mi adaptación con el grupo, como con el cuerpo técnico ha sido muy buena, estoy cómodo, estoy contento de poder llegar a un club como Alianza Lima. mis sensaciones son buenas”, dijo en Radio Ovación.

Sobre porque no ha tenido buen rendimiento siendo titular: “Son situaciones que se dan así, no creo que haya una fórmula para explicarlo. Es cierto que los primeros tiempos son complicados porque los rivales se cierran bastante e intentan hacer sus partidos. Hay más espacio en los últimos minutos y puede ser por esa razón. Los primeros 50-60 minutos son bastante complicados porque los equipos se cierran y hacen un fútbol un poco más directo”.

Sobre no arrancar como titular en los últimos partidos: “Llevo un mes y medio con dolencias en el tendón de Aquiles. Que no me dejan estar al 100 por ciento, es bastante molesto y lo estamos manejando con el cuerpo médico y el cuerpo técnico. Para manejar los minutos y lo que esté en cancha esté al máximo nivel. Creo que es la mejor manera para poder ayudar y ojalá que con el tratamiento pueda ir ampliando los minutos”.

Sobre la asistencia del público aliancista al Estadio Alejandro Villanueva: “El ambiente en Matute para mí es único. La hinchada siempre está apoyando incluso en momentos complicados como era el partido del lunes. Siempre estuvieron animando hasta los últimos minutos. Estoy muy contento por poder vivir este ambiente y estoy sorprendido porque no lo había visto. Todos los compañeros coincidimos en que la hinchada es muy importante”.

Al ser preguntado si un sueño ver a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en Alianza Lima: “Sería un sueño para cualquier aliancista y para cualquier aficionado al fútbol peruano. Farfán y Guerrero han sido dos referentes en la selección por muchos años y si los podemos tener juntos en Alianza Lima sería algo inmejorable para nosotros”.