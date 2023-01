Cristian Benavente: “¡Todo salió muy bien! Ahora por la recuperación”

Cristian Benavente fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla izquierda en España, el volante salió bien de la operación y queró listo para la iniciar su proceso de recuperación y tras renovar con Alianza Lima, el jugador podrá reintegrarse al equipo en cuanto esté listo.

El jugador publicó a través de sus redes sociales una fotografía luego de la exitosa operación, en la cama de la clínica, acompañada con la frase; “¡Todo salió muy bien! Ahora por la recuperación”. Cristian Benavente sufrió la lesión en la rodilla previo a la final de la Liga 1 2022.

El ‘Chaval’ renovó en este incio de año con Alianza Lima por todo el 2023. El futbolista de 28 años llegó al Bicampeón para la temporada 2023 tras no haber tenido continuidad, pero no pudo llegar a afianzarse en el once titular del cuadro victoriano.

Cristian Benavente iniciará su proceso de recuperación en España, se estima que por lo menos sean ocho semanas en el ‘Viejo Continente’ y si sale todo como está planificado, podría volver para la recta final del Torneo Apertura 2023.