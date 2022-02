Cristian Techera: “No supimos aprovechar las ocasiones”

Cristian Techera, jugador del Ayacucho FC, habló tras perder 2-1 ante la Universidad César Vallejo por Liga 1 Betsson

Cristian Techera, jugador del Ayacucho FC, habló tras perder 2-1 ante la Universidad César Vallejo por Liga 1 Betsson. El futbolista dejó en claro que perdieron varias ocasiones de gol y esto trajo derrota.

Asegura que no aprovechar las ocasiones de gol, no les fue muy factible: “No supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos en el primer tiempo. Creo que fuimos superiores. Jugamos espectacular el primer tiempo. Cuando no la metemos, sufrimos y eso fue lo que pasó”, comentó en GOLPERU.

Techera dijo que Ayacucho FC buscará el triunfo en todas las canchas: “Salimos a jugar en todas las canchas. Hoy se notó. Hicimos un primer tiempo muy bueno, con ocasiones, jugando bien al fútbol. Después se hizo sentir la localía de ellos y encontraron esos dos goles”, declaró.

El volante uruguayo ya está pensando en el próximo rival, San Martín por la fecha 4 de la Liga 1 Betsson: “El próximo partido ya está en nuestra cabeza y vamos a hacernos fuertes de local”, dijo.

El cuadro ayacuchano solo ha sumado 3 puntos en tres partidos jugados. Porque perdió en la primera fecha ante el Deportivo Municipal, en la jornada 2 derrotó al Carlos Stein y ahora la tercera fecha pierde con la Universidad César Vallejo.