Cristiano explota: “Un día todo es perfecto y en otro somos basura”

Los diablos rojos ganaron por 0-3 en lo que era una final para los banquillos. De hecho, a Nuno le costó el puesto y, curiosamente, fue su compatriota Cristiano quien inauguró el marcador. A pesar de ello, el delantero está en el punto de mira de la crítica, después de que la mayoría de ella le reverenciara a su llegada. Suma siete goles en 806 minutos y frente al Tottenham asistió a Cavani en el segundo gol.

Por ende, a Cristiano no le está gustando el ambiente ni el volumen de las críticas hacia él y hacia el equipo. “El United es muy grande y las críticas siempre están ahí. A mí no me molesta porque he jugado durante 18 años en el fútbol, así que sé que un día es perfecto y otro día somos una basura; tenemos que lidiar con eso”, se quejó contundentemente en Sky Sports. “Fue duro. No esperábamos los dos últimos resultados en la Premier League. Pero espero que esta vez hayamos pasado página”, relataba antes de repartir las culpas. “Todos conocen su papel en el equipo, no es solo el entrenador al que muchos señalan, también son los jugadores”, indicó.

Por último, el United vuelve a jugar contra el Atalanta. El equipo inglés consiguió encauzar su grupo, después de la sorprendente derrota en la primera jornada ante el Young Boys. Le ganó al Villarreal y consiguió otro triunfo apuradísimo ante el Atalanta en el último partido. Con seis puntos, viaja a Bérgamo para intentar atar sus opciones.