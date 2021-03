Cristiano: “Queda mucho por ganar con Juventus y Portugal”

Cristiano Ronaldo fue felicitado por Pelé tras superar su histórica marca goleadora. “Estoy ilusionado por los próximos partidos y retos”, escribió el luso

El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, escribió este domingo en Instagram que su “futuro es mañana y queda mucho por ganar con el Juventus y Portugal“, en un largo mensaje publicado después de que el brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ le felicitara por batir su récord de goles (769).

“Cristiano, la vida es un único vuelo. Cada uno hace su propio viaje. ¡Y qué buen viaje estás haciendo! Te admiro mucho, me encanta verte jugar y no es un secreto. Enhorabuena por batir mi récord de goles en partidos oficiales. Mi único remordimiento es no poderte abrazar hoy. Pero te dejo esta foto en tu honor (una foto en la que se ve a las dos leyendas estrecharse la mano), con mucho cariño, como símbolo de nuestra larga amistad”, escribió Pelé en Instagram.

Asimismo, CR7 alcanzó los 770 goles en su carrera y se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol en partidos oficiales. Sin embargo, según otras, ya lo había logrado hace algunas semanas cuando alcanzó los 763.

Por último, Cristiano Ronaldo lo agradeció destacando que no quiso celebrar por el profundo respeto que tiene hacia el brasileño. El luso reconoce a Pelé 769 goles en partidos oficiales.

“Gracias a todos los que formaron parte de este fantástico viaje conmigo. A mis compañeros, mis rivales, los aficionados de este buen deporte en todo el mundo, y, sobre todo, a mi familia y amigos cercanos”, escribió. “Ahora estoy ilusionado por los próximos partidos y retos. ¡Los próximos récords y trofeos! El futuro es mañana y queda mucho por ganar con Juventus y Portugal”, agregó el astro portugués.