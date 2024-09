Cristiano Ronaldo alcanza los 900 goles profesionales

CR7 celebró emocionado su gol 900 que agiganta su leyenda en el fútbol

Legendario. Cristiano Ronaldo no se cansa de romper récords y es que a sus 39 años anotó durante la victoria de Portugal 2-1 sobre Croacia en la UEFA Nations League. Ronaldo marcó en el minuto 34, aprovechando un centro de Nuno Mendes para batir al portero croata Dominik Livaković con un preciso remate dentro del área chica. Este gol le permitió al luso llegar a los 900 goles profesionales.

A lo largo de su carrera de más de dos décadas, Cristiano Ronaldo anotó la mayoría de sus goles con su pie derecho, con 574 tantos. Sin embargo, también supo resolver con la zurda, con 173, y destacó como uno de los mejores cabeceadores del fútbol mundial, reflejado en los 151 goles que consiguió por este medio.

Este hito es un reflejo de la consistencia y longevidad de Ronaldo, quien tras el partido declaró que fue un momento “emocional” y que sigue motivado para seguir sumando a su legado. Sin embargo, CR7 buscará superar el récord impuesto por otra leyenda del deporte rey, Pelé, quien acumula 1000 goles.

Anteriormente, en una entrevista con Rio Ferdinand en su canal de YouTube, el astro portugués señaló que en su caso todos sus goles se encuentran grabados. “Al menos todos mis goles están grabados en vídeo y lo puedo probar. Es más, si quieres más goles puedo traer de los entrenamientos también, así que no hay problema. Todos los goles tienen vídeo y se lo demostraré a la gente. Después, si prefieren a un jugador o a otro, no me importa”, señaló el ex Real Madrid.

Puedes leer:

¿Cuándo es el próximo partido de Portugal?

El siguiente partido de la selección portuguesa será ante Escocia el domingo 8, a las 1:45 p.m. Este encuentro corresponde a la segunda fecha de la UEFA Nations League, trofeo que Ronaldo ya alzó en el año 2019.

Puedes leer también:Bolivia goleó 4-0 a Venezuela por las eliminatorias sudamericanas