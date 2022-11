Cristiano Ronaldo: “Guardiola hizo todo lo posible para llevarme al City”

Recordemos que el delantero de 37 años está en el ojo de la tormenta en los ‘Reds Devils’ por sus recientes declaraciones: “Sí, no solo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionado”.

Además, se refirió a la vez que perdió a su hijo Ángel en abril. “Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema… es difícil”, señaló

“A veces trato de explicarle a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer”, comentó el delantero.

Redactado por: Miguel Casana