Cristiano Ronaldo: “He dejado huella en todos los sitios por los que pase”

Cristiano Ronaldo, que milita en el Manchester United presumió sus pergaminos tanto a nivel clubes como con la selección de su país y reconoció que el momento de colgar los botines está cada vez más cerca.

“Mi vida fue un viaje muy bonito. He dejado huella en todos los sitios por los que he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda tener ese orgullo de decir que por donde ha pasado, ha dejado marca, y eso a mí me deja feliz”.