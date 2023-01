Cristiano Ronaldo: “Esta es una gran oportunidad para intentar cambiar la mentalidad del mundo”

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del club Al Nassr, comentando que su carrera futbolística aún no ha terminado

Cristiano Ronaldo ha sido presentado este martes como nuevo jugador del club saudí Al Nassr en el estadio Mrsool Park, en Riad, después de que su fichaje se hiciera oficial el pasado 30 de diciembre.

Ronaldo confirmó que su paso por el fútbol de Europa ha terminado y aprovechó la ocasión para responder con contundencia a todos los que critican su llegada al Al Nassr. Para el nacido en Funchal, sus detractores no saben de fútbol al menospreciar la Liga de Arabia Saudita.

“Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ya está terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudí la oportunidad de un nuevo desafío”, dijo Ronaldo durante la conferencia de prensa de su presentación.

“Mucha gente habla y da su opinión, pero no sabe nada de fútbol. Todos los equipos están preparados y nos llevamos muchas sorpresas. El equipo de Corea del Sur, Costa Rica… ganar en el Mundial es muy difícil. El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí”, sostuvo.

“Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol pero para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidades de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club. Como la sección femenina del Al Nassr, algunos no lo saben pero tenemos una sección de fútbol femenino aquí”, señaló.

Redactado por: Miguel Casana