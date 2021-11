Cristiano Ronaldo se despidió de Solskjaer en redes sociales

Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, se despidió del estratega Gunnar Solskjaer mediante redes sociales.

Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United de Inglaterra, se despidió del estratega Gunnar Solskjaer mediante redes sociales. El jugador portugués destacó bastante la amistad que tiene con el entrenador noruego.

CR7 sintió la calidez de persona que es, Solskjaer, cuando regreso al Manchester United. Durante su primera etapa en Old Trafford, el noruego fue compañero del astro portugués y desde entonces, quedo una buena relación entre ambos.

Luego que confirmaran la salida de Solskjaer, al instante nomás CR7 escribió el mensaje de despedida hacia su amigo noruego. La máxima figura del Manchester United, en la publicación menciono que tiene mucho respeto hacia su persona y deseo lo mejor para su carrera.

“Ha sido mi delantero cuando llegué por primera vez a Old Trafford y ha sido mi entrenador desde que regresé a Manchester United. Pero, sobre todo, Ole es un ser humano excepcional. Le deseo lo mejor en lo que su vida le ha reservado. ¡Buena suerte, mi amigo! ¡Te lo mereces!”, manifestó el jugador portugués en sus redes sociales.

En los meses que compartieron, CR7 fue un jugador clave para conseguir victorias o rescatar empates en las rectas finales de los compromisos. El astro portugués bajo el mando de Solskjaer anotó nueve goles y dos asistencias en la Premier League y Champions League.

Mediante una entrevista para canal del club, el entrenador noruego expresó su despido: “Voy a irme por la puerta grande, porque creo que todo el mundo sabe que he dejado todo por este club. Manchester United significa todo para mí. Desafortunadamente, no pude obtener los resultados que necesitábamos, por eso es hora de que me haga a un lado”, expresó el entrenador noruego.