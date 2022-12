Cristiano Ronaldo: “Todavía hay mucho más por venir”

La estrella de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, se refirió a la clasificación de su país a octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Aunque Portugal cayó ante Corea del Sur, mantuvo el liderato del Grupo H y pasó como primero a los octavos de final de Qatar 2022. Tras el encuentro, Cristiano Ronaldo usó sus redes para mostrar su felicidad y señalar que aún falta camino por recorrer. Además, aclaró la polémica de su cambio en el encuentro, afirmando que respondió a un jugador surcoreano.

“Los dos primeros objetivos conseguidos: cualificación y liderazgo en nuestro grupo. ¡Pero todavía hay mucho más por venir! ¡Vamos Portugal!”, escribió Ronaldo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el delantero se refirió al cruce de palabras que tuvo con un rival en su cambio. “El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad. No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”, sostuvo.

Finalmente, se centra en lo que viene y pide confianza a los fanáticos. “Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza”, indicó.