Cristiano sobre Messi: “Siempre me he llevado muy bien con él”

Cristiano Ronaldo mostró su felicidad tras la goleada al Barcelona en su reencuentro con Messi. Además, aseguró haber mantenido siempre una “relación muy cordial”.

Cristiano Ronaldo fue el principal protagonista de la goleada que la Juventus endosó en su visita al Barcelona en el Camp Nou. El astro portugués aportó un doblete para conseguir el primer puesto del grupo de la Champions League. Incluso, ‘CR7’ mostró su felicidad y emoción por volver a jugar en España, además de su famoso reencuentro con Leo Messi.

Día redondo: “Muy bien, estamos muy contentos. Sabíamos que era una misión casi imposible, venir al Camp Nou y meter tres goles… Jugamos bien. La clave del partido fue entrar bien en el choque, los primeros 30 minutos estábamos 0-2. A partir de ahí creíamos que era posible”.

“Sí. Puede ser una inyección de confianza, necesitábamos una victoria así contra un gran equipo como es el Barça, independientemente de que esté pasando un mal momento. Por eso nos va a dar más confianza. Espero que en los próximos partidos sintamos eso y podamos continuar nuestro camino”, agregó Cristiano.

Messi: “Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Como he dicho, compartir 12, 13 o 14 años de entregas de premios con él…. Nunca le vi como un rival. Él intenta siempre hacer lo mejor para su equipo y su selección y yo también. Siempre me he llevado muy bien con él. Si le preguntas te va a responder lo mismo. Pero sabemos que en el fútbol intentan buscar una rivalidad para buscar entusiasmo.

¿Quién es el GOAT?: “No entro por ahí, ganamos estoy feliz, pasamos como primeros y quiero seguir así. Quiero estar preparado para las grandes batallas”.

Por último, Cristiano colgó un mensaje para trasmitir su emoción por el juego desplegado por su equipo. “Siempre es bueno volver a España y Cataluña. Siempre es difícil jugar en el Camp Nou contra uno de los mejores equipos que me he enfrentado. ¡Hoy fuimos un equipo de campeones! ¡Una familia verdadera, fuerte y unida! Jugando así no tenemos nada que temer. ¡Vamos!