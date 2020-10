Cuadran a Salas

Referentes hablarán con él para que cambie el estilo de juego.

La situación en Alianza Lima es crítica, pero no solo por los resultados, el equipo no muestra una idea de juego y los futbolistas tampoco sacan a relucir vergüenza deportiva que los defienda. Por ello, se supo que los referentes del cuadro blanquiazul, tendrán una extensa reunión con Mario Salas. ¿De qué trata esto? Resulta que hay cosas que a los ‘pesos pesados’ no les gusta, pues creen que el estratega chileno les manda a hacer cosas que el equipo ya no puede hacer.

Una de estas, es que el equipo intente salir jugando a toda costa. En el partido contra Nacional, se vio a cada rato que los grones intentaban salida limpia, pero que, al no tener jugadores del corte para hacerlo, no lo hacía bien, producto de esto vinieron los dos goles de Nacional. Contra Racing, se vio exactamente lo mismo, y esto los jugadores ya se dieron cuenta. La reunión que tendrán los referentes con el Comando Técnico, se tocarán estos puntos. La pregunta es, ¿Hará cambiar a Salas? Por el bien de Alianza, se espera que sí, la vuelta del Clausura está a la vuelta de la esquina.